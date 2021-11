MONDRAGONE. Stangata Tari. I consiglieri d’opposizione: “Frutto di una spregiudicata gestione della raccolta”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una vera e propria stangata per i cittadini che dovranno fare i conti con un aumento “assurdo ed indiscriminato” della tassa sui rifiuti. Un vero e proprio salasso per il portafoglio, 2.500.000,00 di euro in 4 anni, con aumenti che sfiorano il 60 per cento, tra l’altro per un servizio di raccolta ritenuto inefficiente, così come denunciano i Consiglieri di opposizione in un comunicato stampa.

“L’ immondizia del sindaco Pacifico travolge Mondragone: dal 2017 ad oggi la percentuale di aumento delle bollette dell’immondizia, in media, è pari a circa il 60%, ovvero il primo cittadino Virgilio Pacifico e la maggioranza composta dagli uomini del consigliere regionale Giovanni Zannini hanno aumentato il servizio rifiuti di circa 2.500.000,00 € in soli quattro anni.

Con una puntuale nota al vetriolo, i consiglieri comunali di centro destra – Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa – dopo aver già avvisato i Mondragonesi nei primi mesi di quest’anno e contestato aspramente scelte e costi durante la scorsa stagione estiva, ora urlano contro i risultati della cattiva amministrazione nel settore.

“Stiamo denunciando questa vergogna da quasi un anno e, al di là delle chiacchiere che continuano ad utilizzare per giustificare l’ingiustificabile, tutto ciò rimane il frutto di una spregiudicata gestione della raccolta con troppe procedure di affidamento di servizi correlati allo smaltimento che, invece di migliorare le condizioni ambientali e di vivibilità del territorio, hanno letteralmente peggiorato l’immagine della città e delle sue periferie dall’ultimo anno della precedente amministrazione comunale all’ultimo anno del sindaco Virgilio Pacifico e della sua amministrazione.”