MONDRAGONE. Taekwondo: oro e argento per il Team Pengue ai campionati italiani cadetti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Oro e argento per il team Pengue ai campionati italiani cadetti che si sono svolti a Genova il 26 e 27 Febbraio scorso e che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutte le regioni. A rappresentare la città di Mondragone, il team guidato dal Maestro Gennaro Pengue dell’ Asd Aerodance S.L. presente con tre atleti. Federica Gennarelli cat. -51 kg conquista la medaglia d’oro aggiudicandosi così il titolo di campionessa italiana, dopo aver vinto i quarti di finale contro l’atleta pugliese con il punteggio di 17-15, la semifinale contro l’atleta laziale con il punteggio di 22-2 e superato la finale dopo la rinuncia di un’altra atleta Laziale costretta allo stop a causa di un infortunio. Medaglia d’argento invece per Saverio Diana, che si aggiudica il titolo di vicecampione italiano. Buona la prestazione di Michele Colapinto nella -53 kg che vince solo un incontro mettendo ko l’avversario. Soddisfatto del risultato il Maestro Pengue che commenta così questo straordinario risultato: “I ragazzi hanno dimostrato di avere un grande potenziale e questo non è passato inosservato. Il giorno dopo lo svolgimento delle gare è arrivata la convocazione in nazionale per Gennarelli Federica che dovrà recarsi al centro di preparazione olimpica di Roma dal 6 al 9 marzo. Questo mi riempie di orgoglio e premia ogni nostro sforzo”.