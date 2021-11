MONDRAGONE. Tanti studenti contagiati all’Istituto “Stefanelli”. Ragazzi e genitori chiedono la sanificazione della scuola

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Pioggia di polemiche sull’Istituto Superiore di Secondo Grado “Nicola Stefanelli, con al suo interno diversi indirizzi scolastici – AFM, AGRARIO, IPIA IPSOA, NAUTICO, SIRIO, TURISTICO – per l’elevato numero di contagi da Covid-19 tra gli studenti.

Malcontento tra i genitori che chiedono a gran voce la disinfestazione di tutti i locali e dunque la chiusura del plesso. Da quanto ci risulta, quasi tutti gli studenti attualmente in regime di isolamento fiduciario, sono asintomatici, ma questo non significa evitare il contagio.

Altre segnalazioni giunte dagli alunni della scuola alberghiera, interessati dalle lezioni di pratica, riguardano invece l’assenza in cucina di pentole, coperchi, utensili vari, attrezzi necessari per accedere ai fornelli. Un problema che la Dirigente Scolastica pare vorrebbe risolvere attraverso la partecipazione su base volontaria di una quota di 120 euro a studente da destinare all’acquisto di ciò che è indispensabile in cucina. Ma ciò non basterebbe perché a carico delle famiglie ci sarebbe anche l’acquisto di tutti gli ingredienti per la preparazione delle varie pietanze. I laboratori di cucina, pasticceria e sala-bar, indispensabili per questo indirizzo scolastico, sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e sono a tutti gli effetti aule di lezione. Pertanto, è doveroso e necessario che ogni scuola fornisca agli studenti le attrezzature necessarie, in adempimento tra l’altro alle norme di sicurezza del lavoro e in osservanza della normativa igienico – sanitaria. “Così è se vi pare”!