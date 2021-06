MONDRAGONE. Tensione alla Polizia Municipale, offese e invettive all’indirizzo del luogotenente. Scatta la diffida nei confronti del comandante Bonuglia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E’ bufera sul comandante bella Polizia Municipale di Mondragone, David Bonuglia per delle offese che avrebbe rivolto ad un suo luogotenente di vecchia “guardia”, un vigile in servizio da anni nella cittadina rivierasca e molto noto ai suoi concittadini. L’episodio viene raccontato dal denunciante in una nota indirizzata al Sindaco Virgilio Pacifico, al quale chiede un intervento immediato.

“Sul posto di lavoro tutto viene premiato, tranne che la professionalità e la dedizione al lavoro svolto, ma questa volta si tratta di una situazione veramente incredibile ed insopportabile”.

Inizia così lo scritto dell’uomo che il 27 maggio scorso, mentre si trovava all’interno dell’ufficio verbali assieme ad altri suoi colleghi, è stato duramente attaccato dal suo superiore con frasi denigratorie e forti: “Sei una testa di c…. ignorante devi metterti in ferie ed andartene perché non puoi più restare in questo comando”. Episodi che da quanto si legge nell’esposto, si ripetono da diverso tempo: “Le rappresaglie vessatorie ed ingiuriose sono diventate il pane quotidiano del nostro capo area che in preda al delirio di onnipotenza, non spiegabile altrimenti, denigra i suoi sottoposti”.

Dunque, secondo l’Agente della Municipale, il Comandante Bonuglia farebbe delle vere e proprie “rappresaglie” nei confronti dei suoi sottoposti, tali da rendere il clima lavorativo insopportabile. Staremo a vedere a questo punto, quale posizione assumerà l’Amministrazione Comunale ed il primo cittadino Pacifico, difronte a dei fatti che se comprovati, sarebbero davvero molto gravi, oppure cercare di far finire il tutto, in una bolla di sapone.