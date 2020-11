MONDRAGONE. Tenta la truffa della batteria di pentole vinta in un concorso, ma i proprietari di casa…

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tentata truffa ai danni di una coppia di coniugi avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in Viale Campania, nei pressi della pizzeria “Pineta”. Il furfante, apparentemente di circa 35 anni, moro e ben vestito, con la scusa di dover consegnare una batteria di pentole vinta grazie ad un concorso a premi, ha cercato di intrufolarsi nell’abitazione dei due, pretendendo in cambio 150 euro che sarebbero servite per una pubblicità aziendale. Nonostante le sue insistenze, la coppia ha desistito e l’uomo è stato costretto a dileguarsi a bordo di una monovolume nera. Subito dopo il fatto, i coniugi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, ancora però impegnati nei rilievi di ciò che rimane del piccolo centro commerciale gestito dai cinesi, interessato ieri sera, da un tremendo incendio.