MONDRAGONE. Tentata truffa ad anziani: è caccia a due malfattori

Diverse le segnalazioni giunte dai cittadini.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Sono giunte in questi giorni diverse segnalazioni da cittadini che stanno denunciando una tentata truffa ad opera di due soggetti non ancora identificati. La coppia, con la scusa di consegnare una vincita al malcapitato, ottenuta a sua insaputa attraverso una lotteria via web, riesce a farsi aprire la porta ed appena entrata in casa, tenta di farsi consegnare del denaro. Ultima vittima, in ordine di tempo, un’ anziana alla quale i due malviventi insistentemente hanno chiesto 150 euro. Ovviamente, la donna, seppur impaurita, ha desistito riuscendo a chiedere aiuto al vicinato. Come sempre esortiamo quanti potrebbero avere a che fare con questi delinquenti, di avvisare immediatamente le forze dell’ordine.