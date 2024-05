CASERTA. Romolo Vignola neo coordinatore provinciale del Partito socialista

Ieri la riunione del gruppo dirigente di Terra di Lavoro con il segretario regionale Michele Tarantino.

CASERTA. Si è riunito ieri il gruppo dirigente della Federazione provinciale del PSI, tra cui: Espedito Ziello (consigliere nazionale PSI), Romolo Vignola (consigliere comunale Caserta), Pasquale Perrone (vice-sindaco San Pietro Infine) Aniello Salzillo (coordinamento Provinciale), Vincenzo Oliva (coordinamento provinciale), Giuseppe Piscitelli (coordinamento provinciale), Gennaro Cicatiello (coordinatore Sant’Arpino), Alfredo Forni (coordinamento Caserta).

Alla presenza del segretario regionale del PSI, Michele Tarantino, si è discusso dell’attuale situazione politica regionale e provinciale, in prospettiva delle imminenti scadenze elettorali.

Si è analizzata l’opportunità della costituzione della lista di scopo, denominata Stati Uniti d’Europa, all’interno della quale è presente il Partito Socialista con il proprio simbolo e con il proprio segretario nazionale, Enzo Maraio, capolista nella circoscrizione meridionale.

Un fronte riformista che rappresenta la vera novità di queste elezioni e che si pone come alternativa alle destre sovraniste.

Un Europa dei popoli, dove prevale l’inclusione, dove cessino tutti i conflitti militari e vengano dignitosamente rispettate le minoranze presenti – dichiarano i socialisti di Terra di Lavoro–

Un Europa federale, solidale, motore di sviluppo e solidarietà.

Dove i mercati siano aperti e la manodopera non venga mai sottopagata.

Durante l’incontro si è convenuta anche l’opportunità di affidare il ruolo di coordinamento provinciale, al compagno Avv. Vignola, in prospettiva anche delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo dell’ 08 e 09 giugno 2024 ed in attesa di celebrare il prossimo congresso provinciale.

Sono sicuro che la federazione casertana sarà ben coordinata dal cons.Vignola, per le sue importanti qualità umane, politiche ed amministrative – dichiara il segretario regionale PSI, Michele Tarantino-. La scelta unanime è indicativa di un lavoro di squadra che proviamo a svolgere in tutte le provincie della Campania. Segno – conclude Tarantino – di un Partito vivo, radicato e pronto per le prossime sfide europee ed amministrative, dove miriamo ad ottenere i successi sperati”.

“Abbiamo sempre lavorato per un Partito che sia inclusivo e non esclusivo – dichiara Espedito Ziello cons. naz. PSI- e la nomina conferita al compagno Vignola va’ in questa direzione. Consapevoli che partendo da Caserta ed in tutta la provincia, i socialisti potranno compiere un ottimo lavoro e conseguire un importante risultato elettorale per contribuire all’elezione del nostro segretario nazionale”.

“Ringrazio i compagni della federazione ed il segretario regionale Michele Tarantino, per avermi conferito l’incarico di coordinatore provinciale del glorioso PSI. – afferma il cons. Romolo Vignola-. Sono sempre stato socialista ed in questo momento rivolgo un pensiero a mio padre Antonio che ha dedicato parte della sua vita al PSI. Sono certo che con il contributo di tutti i compagni riusciremo a rinnovare la tradizione socialista in provincia di Caserta a partire dalle prossime elezioni europee. Il grande impegno profuso dal Segretario nazionale Enzo Maraio – conclude Vignola- rappresenta il punto di partenza di un percorso indispensabile alla formazione di una sinistra moderna, riformista ed europea.