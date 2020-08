MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rinvenuto alle 7.00 di questa mattina in via Croce di Monte, il corpo senza vita di un uomo riverso in strada. Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine si tratterebbe di uno straniero deceduto nella notte, per motivi ancora ignoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale e gli operatori del 118. La salma intanto è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’Ospedale di Caserta, in attesa di autopsia.