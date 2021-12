MONDRAGONE. Uso improprio della carte carburante: condannati 3 dipendenti Comunali

MONDRAGONE -Tre condanne e due assoluzioni per i cinque dipendenti del Comune di Mondragone denunciati, per peculato, dall’ex assessore Benedetto Zoccola. Condannati a tre anni e tre mesi di reclusione: Carlo D’Alterio, Giuseppe Martello e Fiore Elio Sorrentino. Formula assolutoria, invece, “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Domenico Filosa ed Antonio Invito. E’ quanto stabilito dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I cinque vennero coinvolti nell’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere avviata nel 2018 su denuncia sporta dall’ex vicesindaco e assessore Benedetto Zoccola in merito all’uso improprio delle ‘Fuel Cards’ in dotazione agli stessi ed utilizzate per motivi extra lavorativi.