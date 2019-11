MONDRAGONE. Vandali all’attacco del Lungomare: distrutti cestini e volgarità spray

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Più che di danno economico, si deve parlare di atteggiamenti indecorosi e vigliacchi dove la mancanza di senso civico la fa ancora da padrone. Qualche settimana fa, l’Amministrazione Comunale aveva installato dei cestini “getta carta” sul bellissimo lungomare cittadino. Ebbene, questa mattina alcuni contenitori sono stati divelti da balordi (per non parlare di insegne comunali imbrattate, sempre nella stessa zona), che organizzano blitz vandalici per rovinare l’immagine di un paese o per manifestare il proprio disappunto verso qualcuno. In ogni caso si tratta di “azioni” partorite da gente con il cervello bacato. Sono moltissimi i cittadini che per contrastare l’azione di quanti danneggiano l’arredo urbano, di quanti usano le strade come discariche a cielo aperto, di quanti quotidianamente appiccano roghi, a chiedere da tempo l’installazione di un impianto di videosorveglianza per monitorare l’intero tessuto urbano cittadino, in modo da prevenire l’azione criminale di taluni e aiutare le forze dell’ordine nell’individuazione dei responsabili.