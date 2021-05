MONDRAGONE. Vandalizzata nella notte la corona deposta in memoria per le vittime delle Marocchinate

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ignoti questa notte hanno divelto l’asta e portato via il tricolore che l’Associazione Nazionale vittime delle Marocchinate, in collaborazione con l’Associazione Pro Torre di Pescopagano e Quartiere di Pescopagano, avevano deposto il 18 maggio scorso, durante la cerimonia che celebrava la loro memoria. Le vittime delle Marocchinate sono tutte quelle persone che hanno subito episodi di violenza sessuale e violenza fisica di massa, soprattutto donne, da parte dei goumier francesi inquadrati nel Corpo di spedizione francese durante la campagna d’Italia della seconda guerra mondiale. Ad annunciare il vile gesto è stato l’ Avvocato Emilio Pagliaro, responsabile territoriale dell’ANVM che condanna fermamente coloro che continuano a sporcare l’immagine della città, rendendosi protagonisti di comportamenti meschini. “Tale atto, dichiara Pagliaro, va subito denunciato in quanto rappresenta una rappresaglia violenta nei confronti delle vittime delle marocchinate e del loro ricordo, e rappresenta un vilipendio contro il territorio Domizio perché ancora una volta vi è stata la volontà di far apparire Pescopagano come una realtà degradata e abbandonata. Sporgerò Immediatamente denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri e grazie alla donazione dell’On.le Marco Nonno di un’asta d’acciaio, ripristineremo il tutto a spese nostre, dimostrando che la legalità e la civiltà, alfiere di quel cambiamento di cui ha bisogno il nostro territorio, non moriranno mai. Con questo atto criminoso, dei balordi hanno ucciso due volte degli innocenti e rinnovato il dolore dei loro familiari.

Il presidente nazionale Emiliano Ciotti e tutta l’ Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate seppur già testimoni di altri episodi simili, si dichiarano sconcertati e basiti per questo ennesimo e vergognoso affronto alla memoria delle vittime delle Marocchinate”.