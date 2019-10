MONDRAGONE. Vende verdura senza autorizzazione e sferra un pugno al vigile. Arrestato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina durante alcuni controlli della Polizia Municipale volti a contrastare il fenomeno del commercio abusivo, è stato arrestato A.P. di Mondragone. L’uomo, sorpreso a vendere verdura senza alcuna autorizzazione in via Fiumara, zona area mercato, nonostante a suo carico siano state rilevate delle irregolarità, si è scagliato contro un casco bianco, sferrandogli un pugno al volto. Immediatamente bloccato, per lui sono scattate le manette, ed ora è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina.