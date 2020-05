MONDRAGONE. Vietato l’accesso alle spiagge libere. Giovanni Schiappa: “Ancora una volta un’Amministrazione superficiale e impreparata”

“Era necessario un progetto che consentisse la fruizione degli arenili pubblici nel rispetto delle regole per contenere l’epidemia, e invece…”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A quanto pare, a condannare la scelta del Sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, di vietare l’accesso momentaneo (si spera), sulle spiagge libere (Ordinanza n. 25 del 29/05/2020), non sarebbero solo i cittadini ma anche i consiglieri di opposizione. Ad alzare i toni della polemica è Giovanni Schiappa, che attraverso un comunicato stampa, accusa l’Amministrazione Comunale di essere ancora una volta impreparata, in danno alla Città.

“E’ il primo cittadino, delle scelte approssimative. Un’amministrazione comunale superficiale chiude le spiagge libere che comunque, in qualche modo, fanno muovere l’economia locale. La situazione è il frutto della mancanza di idee e programmazione. Il primo cittadino e gli assessori avrebbero dovuto mettersi subito al lavoro su un progetto che consentisse la fruizione degli arenili pubblici, nel rispetto delle regole per contenere l’epidemia, ma si sono fatti trovare impreparati ancora una volta. A Mondragone, grazie agli ordini politici del consigliere regionale Zannini ed alle ordinanze del sindaco Pacifico si continua a marciare a vista in danno alla città”.