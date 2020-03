MONDRAGONE. Zannini in diretta Facebook: “Altro tampone positivo al Covid-19”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Altro caso di positività a Mondragone annunciato poco fa in una diretta facebook, dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini. Ad aver contratto il Covid-19 una donna attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli.

Come da prassi è stata attivata l’intera procedura per il contenimento del virus, ricostruendo gli spostamenti del soggetto, negli ultimi giorni.



Rimangono in isolamento anche due medici di base che sono venuti a contatto con pazienti a rischio.