Morire a 18 anni, travolto da un treno in corsa. L’ultimo saluto a Raffaele: “Tutti in motocicletta, la sua passione”

SAN MARCELLINO/SANT’ARPINO/SANT’ ANTIMO (Lidia e Christian de Angelis) – Domani i funerali del bellissimo e gentile Raffaele D’Aponte, il 18enne travolto da un treno l’altro pomeriggio. Oggi eseguita l’autopsia, domani alle 13 presso il Santuario di Sant’Antimo si celebreranno i funerali del meraviglioso angelo volato via troppo presto.

Il dolore per la sua perdita è molto grande e ha distrutto tre comunità che lo piangono: San Marcellino dove viveva con la famiglia, Sant’Arpino, paese di origine della madre Anna Capone e Sant’Antimo, paese di origine del padre CaRmine. Raffaele lascia anche i fratelli Angelo e Luigi. Domani in occasione della funzione religiosa gli amici hanno organizzato un moto raduno, fuori la Chiesa, poiché il 18enne era un grande appassionato di moto e motorini.

Come omaggio gli amici e tutti coloro i quali vogliono salutare Raf, potranno recarsi lì in sella al mezzo a due ruote. A lanciare l’appello la madre e il fratello, che scrivono: “Salve a tutti vi parlo con il cuore in mano sono distrutta fatelo per mio figlio per chi ha una moto un motorino fatevi trovare domenica al santuario di Sant’ntimo alle ore 13:00 fatelo per favore per mio figlio!”