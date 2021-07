Morsa da un serpente mentre passeggia con l’amica. Corsa folle in ospedale

SANTA MARIA A VICO/SAN FELICE A CANCELLO – Una donna di 46 anni, residente a Santa Maria a Vico morsa da un grosso serpente. Il fatto è accaduto nella vicina San Felice a Cancello, sempre nel Casertano. Si tratta di un’insegnante trasportata al pronto soccorso al “Rummo” di Benevento e poi un ricovero d’urgenza presso una struttura ospedaliera laziale. La donna si trovava in compagnia di un’amica in zona di San Marco Trotti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma la 46enne ha preferito farsi accompagnare in ospedale dal marito. Al momento la vittima è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero sotto monitoraggio con febbre ed altri problemi. Da chiarire la specie di serpente e come sia finito in strada.