MORTE SULL’ASSE MEDIANO. Gennaro fermo sulla corsia d’emergenza per un guasto, poi l’impatto fatale

CASTEL VOLTURNO/MARCIANISE – Un guasto alla sua vettura lo ha fatto spostare sulla corsia di emergenza. Così è iniziata la tragica fine di Gennaro Pica, 76 anni, morto ieri sera in un incidente stradale lungo l’Asse Mediano, in un’area della strada che ricade nel comune di Marcianise.

La sua Renault Scenic era quindi poggiata nella corsia di emergenza e, assieme all’altro passeggero, mentre il carro attrezzi stava caricando al sua vettura rimasta in panne.

Non è ancora chiaro dove si trovasse esattamente, ovvero su quale lato della vettura, ciò che è certo, invece, è che l’uomo è stato travolto da un’Audi A8 che lo ha falciato.

La potente berlina tedesca ha quindi colpito Gennaro e la sua vettura, per poi finire contro il guard rail al lato opposto della carreggiata. In ospedale si trova il passeggero della Renault, l’uomo alla guida dell’Audi e gli addetti del carroattrezzi rimasti feriti in modo grave alle braccia e alle gambe.

La procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per il reato di omicidio stradale.