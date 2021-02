Morto al Covid Center di MADDALONI un altro agente di Polizia Penitenziaria. È il terzo in cinque giorni

CARINOLA/MADDALONI – Pesante bilancio per la Polizia Penitenziaria di Carinola: è di queste ore la notizia di un nuovo decesso nelle file del Corpo in servizio nel carcere del Casertano, il secondo in sole 24 ore ed il terzo nelle ultime settimane. Sgomento Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Siamo veramente preoccupanti. La situazione è grave ed allarmante: contiamo dieci morti a livello nazionale a seguito della pandemia Covid-19 e ben tre nel carcere di Carinola, dove risultano esserci altri 5 poliziotti penitenziari in terapia intensiva ed altri positivi. La nostra preoccupazione è che siano stati sottovalutati i primi segnali di positività, tanto che i tamponi sono stati fatti al personale a distanza di un congro tempo dai primi accertamenti e molto precaria è stata la predisposizione di dispositivi di protezione individuali. Noi chiediamo che sia aperta una inchiesta amministrativa sui contagi nel carcere di Carinola perché non è possibile questa assurda e grave situazione”. Capece informa che l’agente della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Carinola (Caserta) morto a causa Covid è il 56enne assistente capo Angelo De Pari. È il terzo poliziotto a perdere la vita dopo essersi ammalato di Coronavirus nel penitenziario casertano, dove è in corso da qualche settimana un focolaio che ha colpito in totale 27 poliziotti e una decina di detenuti. La prima vittima è stata, l’otto febbraio scorso, il 52enne Antonio Maiello, quindi due giorni fa è deceduto il 50enne Giuseppe Matano. Il leader del primo Sindacato del Corpo torna a sollecitare il Ministero della Giustizia “a velocizzare le vaccinazioni per il personale di Polizia Penitenziaria ed i detenuti, che sono fondamentali per la sicurezza sociale ma che in alcune Regioni ancora non sono stati fatti, e ad acquistare e dotare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria di adeguati dispositivi di protezione nonché a sottoporli a più controlli preventivi, impegnando i direttori ad assumere ogni provvedimento utile a fronteggiare i contagi… .

Così, invece, si è espresso Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti.

“Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’agente Angelo De Pari, 56 anni, sposato, morto oggi al Covid center dell’ospedale di Maddaloni. E’ il terzo operatore morto di Carinola che si è ammalato ad inizio mese. In diverse regioni è partita la vaccinazione per agenti di polizia penitenziaria in Campania no. Il 21 gennaio il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri aveva assicurato: “In un momento successivo a chi ha più di 80 anni è previsto che detenuti e personale carcerario possano ricevere la vaccinazione” Così non è stato. Non si sono completate le fasce di età più a rischio e si è iniziato con docenti, personale scolastico, psicologi… Ho chiesto all’amministratore dell’Asl Na 1 centro competente per le carceri di Poggioreale e Secondigliano di intervenire, pur comprendendo che non arriva in Campania un numero adeguato di vaccini. Chiedo la convocazione urgente dell’Osservatorio regionale della sanità penitenziaria. In Campania dall’inizio della pandemia siamo a cinque agenti morti, quattro detenuti e un medico del carcere di Secondigliano. Non si può continuare a morire di carcere e in carcere”.