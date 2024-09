Morto folgorato a 35 anni il cantante neo melodico Carmine Diamante

L’artista era a casa della madre a Castel Volturno quando è rimasto vittima di una tragedia domestica

GRAZZANISE (Lidia e Christian de Angelis) Il noto e apprezzato cantante neomelodico Carmine Diamante, di 36 anni, originario di Ponticelli sposato con Paola Conte parrucchiera di Grazzanise è deceduto gettando nel dolore tutti, amici, familiari e fan. L’artista era a casa della madre a Castel Volturno quando è rimasto vittima di una tragedia domestica: é morto folgorato da una scarica elettrica in circostanze in via di accertamento. Appresa la ferale notizia numerosi I messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.