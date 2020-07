Morto in un terribile incidente in Vespa, la lettera dell’ex fidanzata: “Ci siamo amati tantissimo, ti voglio bene”

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) – In attesa della data dei funerali del 37enne Guido Maisto, in paese sono numerosi i messaggi di addio e cordoglio per questo bravo ragazzo morto a seguito di un incidente stradale a bordo della sua amata Vespa. La bellissima lettera di addio che leggerete proviene dalla penna dell’ex compagna di Guido, sua amica, Rosalba Catena.

“Io e Guido ci siamo amati tantissimo. Nonostante il nostro amore fosse finito da qualche anno, non abbiamo mai smesso di volerci bene e di preoccuparci l’uno per l’altra. Mi ha insegnato ad essere forte e a non smettere di sperare nel cambiamento delle persone. Era davvero un ragazzo speciale con un grande cuore, con la battuta sempre pronta e una simpatia che lo contraddistingue. Sebbene avesse avuto pesanti sofferenze nella vita, riusciva a regalare un sorriso al prossimo e a farsi volere bene da tutti, senza risparmiarsi né emotivamente e né materialmente, infatti era sempre portato a donare generosamente ciò che aveva. Guido era veramente una persona meravigliosa che con le sue fragilità e debolezze affrontava la vita con ottimismo e con voglia di vivere. Proprio grazie al suo modo di essere, siamo riusciti a conservare nel tempo parte del sentimento che ci legava: l’affetto, la stima e il rispetto tra noi non sono mai mancati. Ricorderò per sempre i suoi ultimi messaggi che mi ha inviato solo due ore prima del tragico evento… dalle sue parole traspariva la premura e il senso di protezione che ancora nutriva per me. Oggi, nel mio profondo dolore, voglio ricordarlo riprendendo una frase che mi diceva spesso: “Rosa’, la vita è un attimo e ce la dobbiamo godere tutta!”. Mio carissimo Guido, farò tesoro di ciò che mi hai donato e custodirò nel mio cuore il ricordo di te per il resto dei miei giorni. Ti voglio bene!❤️“