Morto insieme alla sua fidanzata in un tragico schianto. Domani i funerali di Francesco Ferrara, 26enne agente della Penitenziaria

PARETE Si terranno domani i funerali del 26enne Francesco Ferrara di Parete, morto in un tragico incidente stradale insieme alla sua fidanzata Isabella Augello di Monza. Gli agenti della polizia stradale di Imperia su disposizione della Procura di Imperia hanno, dopo l’incidente, sequestrato i telefoni cellulari dei due giovani, schiantatisi contro un pilone dell’ex ferrovia a San Lorenzo al mare. Questo accertamento è nato dall’esigenza investigativa di accertare o meno la possibilità che il conducente stesse al telefono al momento del drammatico impatto. Dopo l’autopsia la salma è rientrata a Parete. Ferrara era alla guida della sua Bmw ed era in servizio da pochi mesi presso il carcere di Valle Armea, a Sanremo. L’autopsia sarà utile anche per capire se Ferrara possa essere stato colto da un malore. Le comunità sono sotto shock per l’accaduto.