Investito e ucciso a 26 anni da un tir, centinaia di persone per salutare Dario

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Lacrime, striscioni e magliette per l’ultimo addio a Dario Cecoro. Ieri presso la Parrocchia di Sant’Eufemia a Carinaro si sono celebrati i funerali del 26enne travolto da un tir mentre si trovava su una della piazzola di sosta in autostrada. La funzione si è articolata in due momenti, una prima fase in Chiesa e un secondo momento al Cimitero.

All’ultimo saluto erano presenti gli affranti genitori, i familiari e diversi ragazzi amici e conoscenti di Dario che per l’occasione hanno realizzato striscioni, affissi in paese e fuori la Chiesa. Oltre 200 persone hanno indossato le magliette con un saluto a Dario e la sua foto, seguendo il feretro fino alla tumulazione nel cimitero.

Uno degli amici, all’atto della chiusura della bara nel loculo, si è sfilato la maglietta e l’ha deposta all’interno del sacello.