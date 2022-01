LE FOTO. Giovane motociclista finisce in un dirupo, quattro ore per salvarlo

SAN FELICE A CANCELLO – Ci sono volute circa 4 ore per recuperare il motociclista napoletano finito in un dirupo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 gennaio. L’uomo che ha perso il controllo del mezzo mentre si trovava al non distante dal santuario di San Michele con un gruppo di amanti delle due ruote, è finito in un dirupo subendo delle ferite agli arti inferiori e una lesione cervicale.

I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare la vittima dell’incidente ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO:

Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 13:30 una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale è intervenuta presso il Santuario di San Michele, sul versante ricadente nel comune di San Felice a Cancello per soccorrere un ragazzo che era precipitato in un dirupo con la sua motocicletta. Immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco ,dopo una breve ricerca del ragazzo resa più difficile dalle scarse condizioni di visibilità dovute ad una fitta nebbia, sono riusciti ad individuare la sua posizione. In supporto alla squadra, nelle operazioni di ricerca, è intervenuta anche una squadra proveniente dal Comando di Benevento e anche un elicottero proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano. Una volta individuato, il giovane è stato raggiunto dalla squadra che dopo avergli prestato i primi soccorsi lo ha imbracato e recuperato, consegnandolo alle cure del personale sanitario presente lì sul posto per il successivo trasporto in ospedale.