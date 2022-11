MOVIDA. Discoteca senza requisiti di sicurezza, il sindaco chiude lo “Studio Uno” di viale Carlo III

I gestori avrebbero dovuto ottemperare alle prescrizioni redatte dai vigili del fuoco dopo un sopralluogo: ordinanza del primo cittadino di San Nicola la Strada, Vito Marotta, che chiude i locali.

SAN NICOLA LA STRADA Avrebbero dovuto ottemperare alle prescrizioni dei vigili del fuoco che, durante un sopralluogo, rilevarono numerose irregolarità in materia di sicurezza. Ma i gestori della nota discoteca “Studio Uno” di viale Carlo III, non hanno provveduto a mettersi in regola e, per tale ragione, il sindaco di San Nicola la Strada, VIto Marotta, con propria ordinanza n.23, ha chiuso il locale.

Il provvedimento sindacale è dello scorso 3 novembre e, per impedire che i tanti giovani frequentatori della discoteca, magari non a conoscenza della chiusura temporanea del locale, si rechino nell’area e, probabilmente, anche per vigilare sul rispetto dell’ordinanza da parte dei gestori, non solo il comando dei vigili urbani di San Nicola la Strada, diretto da Alberto Negro, ma anche polizia e carabinieri, hanno intensificato il pattugliamento della struttura ricreativa.