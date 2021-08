Movida violenta a CASERTA. Divieto di consumo bevande alcoliche dopo la mezzanotte e dalle 20 vietato asporto bevande in vetro

CASERTA – Movida violenta e inciviltà ancora all’ordine del giorno a Caserta. Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti già lo scorso giugno, dopo gravi episodi verificatisi nei weekend. Misure restrittive che il sindaco Carlo Marino ha deciso di prorogare anche per tutto il mese di agosto. Da domani, e fino al 31 agosto, a Caserta non sarà infatti possibile consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici di tutta la città dalle 24 alle 8, mentre dalle 20 sarà vietata la vendita di bevande da asporto in vetro. L’area del centro storico, soprattutto, negli ultimi mesi è stata teatro di degrado e risse violente, con orde di ragazzini che fanno dell’aggressività il proprio divertimento