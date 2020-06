MOVIDA violenta ad AVERSA. Fermati 3 giovani

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Altra rissa violenta, arriva la polizia, 3 i denunciati. Ieri notte in via Seggio fulcro della movida cittadina, luogo di assembramento di centinaia di giovani provenienti dal napoletano e dall’agro aversano, hanno innescato una ennesima violenta rissa, forse in risposta a quella dei giorni precedenti dove oltre a volare pugni e schiaffi sono partiti colpi di pistola (LEGGI QUI).

Ebbene ieri decine di giovani si sono picchiati violentemente con pugni, schiaffi e bottiglie rotte, le urla e le grida fortissime hanno allarmato i residenti che hanno richiesto l’intervento della polizia del Commissariato di Aversa diretto dal dr Gallozzi. Gli agenti sono giunti sul posto, molti giovani coinvolti si sono dati alla fuga, come anche i centinaia di spettatori e incitatori della violenza, ma la polizia ha beccato tre soggetti già noti alle forze dell’ordine, denunciati e accompagnati a casa dopo essere stati condotti in Commissariato ed essere stati interrogati per alcune ore circa il movente della rissa violenta e di queste continue aggressioni nella zona della movida, acquisiti diversi elementi, gli inquirenti stanno per chiudere il cerchio su cosa ci sia alla base di questa escalation di violenza; forse c’è dell’altro, non si tratterebbe di semplici risse tra ragazzini ubriachi e drogato.