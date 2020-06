Rissa tra giovani e colpi di pistola. Paura durante la movida

AVERSA – Colpi d’arma da fuoco durante la movida. Emergono altri particolari su quanto accaduto l’altra notte (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO BREVE ARTICOLO), tra venerdì e sabato, intorno alle 2, in via D’Acquisto ad Aversa. Si è verificata l’ennesima rissa che, stavolta, ha fatto sputare fuori una pistola. Due gruppi di giovani, 6 o 7 in tutto, tutti ventenni, hanno avuto una violenta discussione in un noto locale della zona.

La lite è poi degenerata in strada con minacce, pugni e calci. Dopo una prima dispersione e il ritorno alla calma, però, i giovani che si erano allontanati, sono tornati poco dopo per esplodere un colpo di pistola e fuggire. Il proiettile è andato a vuoto. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere della zona. Sarebbero stati ascoltati già alcuni ragazzi.