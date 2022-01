IL VIDEO. MOVIDA violenta ad AVERSA. Giovanissimo pestato a calci e pugni dal branco

Sempre più spesso la movida si trasforma in violenza. I luoghi di aggregazione diventano arene mentre i ragazzi della notte passano, molto spesso senza preavviso e senza motivazioni apparenti, se non futili, dai brindisi ai cazzotti, e nelle piazze e sulle strade il fiume di Spritz e superalcolici viene sostituito dal sangue.

Lo scorso fine settimana ad Aversa, come segnala un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, c’è stata una violenta rissa tra giovanissimi che presto si è trasformata in un uno contro tutti con un ragazzo che si è ritrovato messo al “tappeto” dal branco mentre veniva tempestato di pugni e calci. Situazione simile anche al centro storico di Napoli, segnalato da un altro cittadino a Borrelli, dove all’esterno di un bar un gruppo di ragazzi si è scontrato a colpi di sedie.

“Alcuni soggetti evidentemente escono di casa soltanto per commettere violenze e sfogare la propria indole aggressiva con risse e pestaggi, un’indole che viene tirata fuori anche dall’eccesso di alcol che sempre più spesso viene consumato nei luoghi della movida. Non si può pensare di continuare ad andare avanti così, di tollerare queste azioni che spesso coinvolgono e danneggiano le persone perbene. È tempo che forze dell’ordine e magistratura decidano di intervenire in maniera decisa e concreta per porre fine a questo fenomeno culturalmente e socialmente pericoloso con pene esemplari per i violenti che per un niente rischiano di ammazzare una persona. E’ tempo di porre rimedio a questa deriva rieducando i giovani, allontanando i violenti dai luoghi di aggregazione, monitorando e controllando al vendita e la somministrazione di alcolici e presidiano le aree più a rischio.”- ha dichiarato Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.