Movida violenta nel centro di CASERTA, due minorenni in ospedale

Sul posto i carabinieri per sedare gli animi e riportare la situazione alla calma

CASERTA – E’ di due minorenni feriti il bilancio della rissa avvenuta ieri sera in via Unità D’Italia, nei pressi del Monumento dei Caduti a Caserta

Per cause ancora sconosciute due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono venuti alle mani. Entrambi feriti, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto presso l’ospedale cittadino. Sul posto i carabinieri per sedare gli animi e riportare la situazione alla calma. Disagi anche alla circolazione