Mozzarelle del clan imposte ai caseifici, 27enne assolto

Casal di Principe – (gv) È terminato con un’assoluzione il processo a carico di Davide Natale 27 anni di Casal di Principe arrestato un anno fa, con obbligo di dimora, insieme ad alcuni esponenti del clan Schiavone. Il pm Vanorio aveva chiesto un anno e 8 mesi. Secondo l’accusa il gruppo malavitoso avrebbe obbligato vari titolari di caseifici della penisola sorrentina a vendere in via esclusiva i loro prodotti alle aziende riconducibili al clan, che li avrebbero poi distribuiti in regime di monopolio nella stessa penisola sorrentina e nel Casertano, in particolare ad Aversa e nei comuni limitrofi. Per questi fatti in precedenza sono stati condannati il 41enne Walter Schiavone, figlio del padrino dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, anche Antonio Bianco e Armando Diana, coetanei e stretti collaboratori di Schiavone, anch’essi accusati, come quest’ultimo, di associazione di stampo camorristico e Nicola Baldascino, 44 anni. La difesa di Natale, oggi completamente libero, avvocato Mirella Baldascino ha sostenuto ” l’estranieta’ ai fatti del suo cliente avendo lavorato in quel circuito dei caseifici solo 4 mesi con il compito di corriere e scaricare la merce ordinata” Il gip del tribunale di Napoli dott. Tirone lo ha completamente assolto.