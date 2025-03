Mtb Campania Championship in rampa di lancio con la «XC Santa Maria del Castello»

Seconda tappa del circuito regionale: 4,5 km a giro e 175 metri di dislivello positivo con panorami da cartolina e un arrivo che sa di gloria e fatica.

CASERTA / VICO EQUENSE (Pietro De Biasio) – La quiete della montagna spezzata dal rombo delle «ruote grasse». Domenica 30 marzo 2025, Santa Maria del Castello accoglie la seconda tappa del circuito «MTB Campania Championship», organizzata dalla Asd «Montecomune Bike Team». Tra fatica, tecnica e scorci da cartolina, si preannuncia una giornata imperdibile per gli amanti della mountain bike.

Dodici chilometri più in alto rispetto al centro di Vico Equense, questo angolo di paradiso offre una vista unica: un balcone naturale che spazia dalla Costiera Amalfitana al Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo. Ma i partecipanti avranno ben poco tempo per godersi il panorama: il percorso di gara, di 4,5 chilometri e 175 metri di dislivello positivo a giro, sarà un vero banco di prova per gambe e polmoni.

Veloce, tecnico e ricco di cambi di ritmo: così si presenta il circuito disegnato dagli organizzatori. I bikers dovranno ripetere il tracciato più volte a seconda della categoria, fino a un massimo di cinque giri. Il tracciato metterà alla prova l’abilità su single track, salite ripide e tratti scorrevoli, ma il vero avversario sarà la concentrazione: la bellezza del paesaggio rischia di distrarre anche i più esperti. Le iscrizioni saranno chiuse entro le ore 24.00 del giorno 27 marzo.

Due le partenze previste, con il primo via alle ore 9.30. L’organizzazione si riserva di effettuare modifiche agli orari e al numero di giri in base al numero degli iscritti. Ritrovo e ritiro pettorali presso il ristorante «Da Zi’ Peppe», aperto dalle 7.30 fino alle 9.00, con la verifica dei documenti necessari (tesserino e codice fiscale). Ai primi 150 iscritti sarà consegnato un pacco gara.

Al termine della gara, spazio al ristoro: buffet e pasta party attenderanno atleti e accompagnatori, offrendo un momento di relax dopo la fatica. Sarà anche l’occasione per scambiare impressioni e racconti, in un’atmosfera conviviale che da sempre caratterizza gli eventi del circuito Mtb Campania. Santa Maria del Castello non è solo fatica e competizione. È fascino, storia e mistero. Un tempo punto di passaggio per mercanti e viandanti diretti a Positano lungo l’antica mulattiera de Le Tese, oggi accoglie appassionati di trekking, ciclisti e chiunque voglia immergersi nella natura.

Dall’alto, lo sguardo abbraccia l’arcipelago di Li Galli, con il Gallo Lungo a dominare le onde, e scivola verso le scogliere della Costiera Amalfitana. Con questa seconda tappa, il MTB Campania Championship continua a regalare emozioni e grandi sfide. Dopo il Vesuvio, dove la bellezza del paesaggio aveva già messo a dura prova la concentrazione degli atleti, la XC «Santa Maria del Castello» regalerà un’altra giornata memorabile. L’appuntamento è per domenica 30 marzo: preparate le ruote grasse, allacciate il casco e lasciatevi conquistare da questo mix unico di adrenalina e «Grande Bellezza».