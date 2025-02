Muore 55enne dopo schianto con l’apecar: MISTERO SULL’INCIDENTE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Tragedia nella tarda serata di ieri, lunedì, a Mondragone. Un uomo di 55 anni, P.A., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23:20 lungo via Domiziana, nei pressi della pineta Riviera.

La vittima, che si trovava a bordo di un apecar, è deceduta dopo un violento impatto. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo per effettuare i necessari rilievi e chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento, le cause dello schianto restano incerte: non è escluso che possano esserci stati altri veicoli coinvolti o che il conducente abbia perso il controllo del mezzo.

Per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica, il traffico è stato temporaneamente interrotto.