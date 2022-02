Muore a 100 anni Ernesto Sorvillo. Domani i funerali

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio al nonnino Ernesto Sorvillo morto a 100 anni. Una figura importante per la città infatti tutti porgono le condoglianze alla famiglia. Sorvillo era uno degli uomini più longevi della provincia di Caserta. Nato il 13 novembre 1921 è stato uno stimato uomo e anche in pensione non ha mai smesso di essere attivo, lascia nel dolore profondo i numerosi familiari e concittadini. Va via un volto storico della città, un personaggio che raccontava e aveva vissuto l’evoluzione di Orta di Atella, un uomo forte, coraggioso, risoluto, che nonostante le avversità, ha sempre rappresentato un esempio di umiltà, determinazione e costanza, un uomo di altri tempi, la sua dipartita getta nello sconforto l’intera comunità. I funerali si terranno domani alle 11:00 presso la Chiesa San Massimo Vescovo ad Orta Di Atella. In tanti saranno presenti per dargli l’ultimo saluto.