Muore a 19 anni dopo lo schianto in scooter. Domani l’autopsia per chiarire le cause della morte, poi i funerali di Salvatore 8 Luglio 2020 - 17:30

VILLA LITERNO (red.cro.) – Si terrà domani mattina l’autopsia sul corpo del diciannovenne di Villa Literno Salvatore Carmellino, morto nella sera di domenica, dopo un tremendo incidente a Pinetamare, su via Veneto, dopo una giornata di mare assieme al fratello. La salma è attualmente ubicata all’interno delle sale dell’istituto di medicina legale del capoluogo. Dopo l’esame autoptico, la famiglia potrà dare omaggio al giovane, celebrando i funerali. L’intera comunità liternese si sta stringendo intorno alla famiglia e tutti pregano per il fratello di Salvatore, ricoverato in gravi condizioni alla clinica PinetaMare di Castel Volturno.