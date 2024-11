Muore a 25 anni in un terribile incidente stradale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VAIRANO PATENORA – Aveva solo 25 anni Taki Nabil, vittima del tragico incidente di mercoledì sera a Piedarobba, in Veneto.

Il ragazzo, la cui famiglia è proveniente dal sud est asiatico, era uno dei ragazzi definibili come italiani di seconda generazione, ovvero di origine e nascita fuori confini, ma cresciuto e formatosi nel nostro Paese.

E infatti sono tante le persone che a Vairano Scalo, frazione di Vairano Patenora, lo ricordano con affetto, avendolo visto crescere nei suoi anni all’istituto Marconi, scuola superiore dell’area vairanese molto frequentata.

Taki era a bordo di una Volkswagen Polo che, secondo le prime ricostruzioni, è uscita di strada in maniera autonoma, impattando contro il muretto di un’abitazione al civico 18 per poi ribaltarsi. A bordo del veicolo si trovava anche un uomo di 52 anni, residente a Montebelluna, rimasto ferito ma non in modo grave.

Il violentissimo impatto ha causato la fuoriuscita del 25enne dall’abitacolo. I residenti, richiamati dal frastuono, hanno trovato l’auto capovolta su un lato e il giovane a terra, a diversi metri di distanza. Le scarpe, scagliate via, erano poco lontane. Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze da Montebelluna e l’elisoccorso da Treviso, ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare.