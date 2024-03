Muore a 25 anni mentre va a lavoro, c’è un indagato sulla tragica fine di Giovanni

SAN PRISCO Si terranno oggi le analisi tecniche sulla collisione stradale che ha provocato la morte di Giovanni Rodovero, il 25enne deceduto il 23 febbraio in una incidente stradale mentre si recava in auto presso la ditta per cui lavorava, situata nella zona industriale di Caivano. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane.

La salma è stata liberata martedì dall’autorità giudiziaria a seguito dell’autopsia, con i funerali celebrati mercoledì alla chiesa Santa Maria Maggiore di Santa Maria Capua Vetere, ovvero il duomo cittadino.

In queste ore, dicevamo, la procura nominerà il consulente tecnico che studierà la dinamica dell’incedente.