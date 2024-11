Muore a 34 anni Lorenzo, amante della vita e dello sport

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TRENTOLA DUCENTA – Lutto nell’agro aversano per la prematura dipartita di Lorenzo Laudadio, Lollo, 34 anni. Appresa la ferale notizia in tanti in queste ore si stanno stringendo al dolore dei familiari.

Lorenzo grande sportivo, appassionato di running, costretto da tempo a vivere in carrozzina è stato esempio di resilienza e forza per i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di viverlo.

Da Casaluce, passando per Casal di Principe fino al napoletano sono tante le associazioni sportive che in queste ore attraverso i social lo stanno ricordando con grande affetto come esempio di vita, una persona che sapeva ispirare chiunque avesse il piacere di conoscerlo.

Lascia il padre Antonio, la madre Carolina Turco, la sorella Teresa e il fratello Luigi. Le esequie avranno luogo domani, 14 novembre, alle 16:15 muovendo dalla casa dell’estinto per la parrocchia di San Michele Arcangelo