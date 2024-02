CESA (Lidia de Angelis) – Nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha perso il suo valoroso militare. È morto all’età di 48 anni Nicola Propenso, originario di Cesa.

Padre di due figli e sposato con Rosa, la scomparsa ha provocato grande tristezza In tutta la comunità del comune dell’agro Aversano.

Per la sua alta statura e per una bonomia mostrata nella vita di tutti giorni, in molti lo ricordano come un gigante buono.