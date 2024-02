Muore a 51 anni il proprietario del maneggio “Il vecchio West”, padre di 4 figli

Ha combattuto contro un brutto male. I funerali si celebreranno oggi

SAN FELICE A CANCELLO – Si è spento a soli 51 anni Giuseppe Migliore, proprietario del maneggio “Il vecchio West”, in via Piazza Vecchia. L’imprenditore lascia la moglie Giovanna, i figli Alessandra, Maria, Antonio e Pasquale, i fratelli Pia, Rosa e Pietro, i genitori e tanti altri parenti ed amici

Ha combattuto contro un brutto male. I funerali si celebreranno oggi nella parrocchia di Sant’Alfonso de’ Liguori a Cancello Scalo.

“Un Grande Amico, una Grande Persona, un Esempio di Tenacia, di Forza e di Amore per il prossimo. Ci hai insegnato a pensare in modo diverso e soprattutto in grande. Hai dimostrato che non esistono limiti, se non nella nostra testa. Avresti vinto anche questa bruttissima malattia se non fosse stata la più infame di quelle mai esistite – è il ricordo del suo amico Achille – Non meritavi questo destino crudele. Mi mancherai.

Adesso che con la tua sofferenza ti sei guadagnato la felicità eterna, non dimenticarti di noi, partendo dalla tua splendida Famiglia che ti ha amato e stimato alla follia.

Ti voglio ricordare così, con questo video che ho girato in occasione dell’ultima volta che ci siamo visti quest’estate, quando, ancora una volta, pur di offrirci la tua gioia e la tua voglia di vivere, nonostante la sofferenza già immensa, portasti me, i miei figli e questi altri amici a fare un giro-Safari nel paradiso che con costanza e sacrificio ti sei costruito negli anni. Grazie ancora per tutti i consigli e le affettuose accoglienze che mi hai regalato.

Ad ogni mio ingresso in gara, mi giravo, ti guardavo e mi dicevi: Dottó sorridi e divertiti, ricordati che questo è solo un gioco… non fa nulla se il cavallo non fa quello che ti aspetti, i problemi sono altri.

Come avevi ragione!!!”