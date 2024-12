Muore a 52 anni cassiera del supermercato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA A VICO – Maria Rosaria Papa, 52 anni, è venuta a mancare questa mattina a Santa Maria a Vico.

I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Nicola Magno. In queste ore, la famiglia sta ricevendo numerosi messaggi di cordoglio da parte della comunità.

Maria Rosaria era nota in città per il suo lavoro come cassiera al supermercato Dok di via d’Aragona. Lascia il marito Vincenzo, la figlia Nunzia, il genero, i fratelli e altri parenti.