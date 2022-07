ALIFE (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per Giovanni Benedetto De Cristofano 54 anni. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale Civile di Piedimonte Matese, dove il suo cuore si è fermato. L’uomo lascia l’amata moglie Maria Melone e i familiari ed amici nel dolore più profondo. I funerali si terranno domani alle 16:30 presso la Chiesa Santa Maria Della Valle a Sant’Angelo d’Alife. Numerosi i messaggi di addio per questo uomo amato e apprezzato da tutti.