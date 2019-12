Muore a pochi giorni dal compleanno il titolare della nota pizzeria

AVERSA/LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Aniello Caracciolo tra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni. L’altra notte mentre era a letto, si è sentito male, dopo un rantolo, si è spento. Nonostante la moglie Anna e i familiari cercassero di rianimarlo e l’arrivo dei sanitari, Aniello non c’è l’ha fatta, è deceduto, improvvisamente, gettando due comunità nel dolore. Aniello, era molto noto sia ad Aversa che a Lusciano, dove era titolare della storica pizzeria, poi passata ai figli, era suocero dell’avvocato Felice Belluomo di Aversa.

Una persona perbene, sempre gentile e sorridente. La sua prematura e improvvisa perdita ha addolorato tutti. In questi giorni sono centinai i messaggi di addio per la famiglia e per Aniello, volato via. I funerali si sono già svolti, e in tanti si sono recati per l’ultimo saluto. Ecco i messaggi dei suoi congiunti, il nipote Paolo Caracciolo “ Voglio ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, che come i vecchi tempi mi ascolti e sorridi. “Il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi capaci di illuminare le giornate, con te va via un pezzo del mio cuore, della mia vita, l’ennesimo..Sei stato per me padre, fratello, zio, tutto !!!❤️”

La cognata Gina Carbonaro: “A mio cognato Aniello Caracciolo, un angelo volato in cielo troppo presto lasciando tutti sconvolti per una morte improvvisa, che non gli ha dato tempo di salutare nessuno. La sua famiglia e distrutta dal dolore.Mia sorella Anna e i suoi figli Lucia e Paolo e i suoi generi Felice Belluomo e Raffaela D’ambrosio,Era un uomo buono tutto per la famiglia e sempre operativo nella sua attività familiare del loro ristorante e pizzeria Power Link di Lusciano”

L’amico Antonio Di Ronza “Come si può accettare una cosa così, come si può accettare una morte così, 😔 te ne sei andato così velocemente, così presto 😭😭Eri una persona una bravissima persona non ci sono persone come te, una persona umile bravo disponibile con tutti. Non ho parole da aggiungere stamattina ci hai lasciati senza parole 😭😭😭Aniello resterai sempre nei nostri cuori”