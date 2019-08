Muore a soli 23 anni nella notte dopo un malore sul lavoro: tragedia che colpisce due comunità

AVERSA – È una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa notte all’ospedale Moscati di Aversa dove Giovanni Vitolo, un ragazzo di appena 23 anni, è deceduto in seguito ad un malore accusato sul posto di lavoro.

Giovanni, dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero, aveva iniziato a lavorare nel settore della ristorazione mettendo a frutto le abilità acquisite. Ieri, mentre lavorava in un ristorante di Aversa, ha accusato un malore ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. La situazione è subito sembrata delicata, fino al tragico epilogo avvenuto nella notte. La morte di Giovanni ha lasciato senza parole l’intera comunità di San Marcellino, sua città natale.

Red. Cro.