SESSA AURUNCA – E’ stato archiviato il procedimento per omicidio colposo a carico di 5 persone indagate per la morte di Mirco Ciprino. Lo ha deciso il giudice Emilio Minio, gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto la richiesta di archiviazione dei familiari del giovane. Mirco, di Sessa Aurunca fu colpito da un malore durante una partira di calcio. Soccorso e condotto in ospedale morì poco dopo.