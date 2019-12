Muore dipendente comunale, colleghi e amici piangono Tommaso

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Un grave lutto colpisce la comunità casalese, è venuto a mancare Tommaso Arrichiello. L’uomo, classe 1954, era un dipendente del comune di Casal di Principe ben voluto da tutti e stimato per la sua correttezza e professionalità. Tommaso lascia nel dolore la consorte, i figli e il suo nipotino.

Grande dolore e commozione per la notizia della sua prematura dipartita. In tantissimi stanno esprimendo in questi minuti le proprie condoglianze alla famiglia Arrichiello.

Nei prossimi giorni avrà luogo la funzione religiosa.