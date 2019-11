Muore dopo l’incidente con l’ambulanza, assolto l’autista e l’altra donna alla guida

CASERTA (ti.pa.) – Nessun colpevole per la morte di una donna anziana, deceduta dopo un incidente stradale nell’aprile del 2018 a Vairano, mentre veniva trasportata con l’ambulanza in ospedale a Venafro. L’autista di un’ambulanza del 118, E. D’Alessandro di Capodrise e una donna 76 anni, G. Caricchia di Pratella erano accusati di omicidio colposo e sono stati assolti dal giudice Carotenuto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere questa mattina. Entrambi, secondo il giudice, non sono ritenuti responsabile della morte di P. Cioffi, 80 anni di Caserta. La donna stava per essere trasportava all’ospedale di Venafro per un altro problema di salute quando l’ambulanza si scontrò con la vettura guidata da Caricchia. La difesa dei due imputati era rappresentata dagli avvocati Vincenzo Coltelessa e Massimo Garofalo.