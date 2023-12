Muore dopo un doppio intervento chirurgico, aperta l’inchiesta

Disposta l’autopsia.

GRAZZANISE. Aperta un’inchiesta per la morte dell’84enne Antonio Parente di Grazzanise. L’anziano perse la vita dopo un doppio intervento chirurgico, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Parente dopo aver subito un primo intervento per l’applicazione di uno stent intestinale, aveva avuto delle complicazioni. Di qui finì nuovamente in sala operatoria ma, dopo questa operazione, morì. I familiari sporsero denuncia ai carabinieri ed ora la Procura indaga per verificare eventuali responsabilità mediche. Il pm Anna Ida Capone ha disposto l’autopsia e nominato i consulenti i medici.