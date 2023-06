Giovanni Sasso morto dopo lite con 17enne. La posizione del ragazzo: è figlio di una nota famiglia di imprenditori dell'”oro bianco”

CASERTA (g.v.) – Sono tre le comunità scosse, ovvero Cellole, Sessa Aurunca e Sparanise, per la morte di Giovanni Sasso, 48 anni, l’imprenditore di Cellole deceduto in un letto del reparto di rianimazione della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove era stato ricoverato, lo scorso 9 giugno, a seguito di una lite con un 17enne.

Le novità sull’inchiesta dei carabinieri di Sessa coordinati dalla Procura dei Minorenni sono le seguenti: i militari hanno sequestrato due telecamere presenti in strada dove è avvenuto l’incidente ma non è chiaro se i video possano essere utili all’indagine.

Il minore per ora, come ha riferito il suo avvocato, Gianluca Di Matteo, ha ricevuto l’elezione di domicilio, atto che ci fa ritenere che il giovane sia stato iscritto nel registro degli indagati. Nella sera dell’incidente c’è stata la verbalizzazione degli eventi. Per la famiglia della vittima si è costituito il loro legale, l’avvocato Nando Letizia.

Le due famiglie, sia della vittima sia del minore, si conoscevano. I genitori del ragazzo, uno studente che sta per frequentare l’ultimo anno delle scuole superiori, gestiscono un caseificio a Formia.