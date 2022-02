Muore dopo una violenta aggressione: arrestato l’uomo accusato di averlo colpito

SAN FELICE A CANCELLO – I Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno eseguito un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, nei confronti di un uomo di San Felice a Cancello gravemente indiziato di omicidio preterintenzionale. Si tratta di una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2021 in un distributore a Forchia, in provincia di Benevento. Vittima dell’aggressione, un altro uomo di Santa Maria a Vico, che la mattina del 7 novembre 2021 alle 4 si è ritirato nella sua abitazione con segni visibili di percosse e ha confidato alla moglie di avere avuto un litigio con una persona di sua conoscenza . Nelle giornate successive le sue condizioni sono drasticamente peggiorate e si è reso necessario il ricovero d’urgenza. Il 22 novembre è stato ricoverato all’ ospedale di Caserta , dove è deceduto il 15 dicembre. La polizia giudiziaria è venuta a conoscenza dell’episodio solo il 23 novembre all’atto del ricovero della vittima, in terapia intensiva, per un ematoma subdurale trattato chirurgicamente, con prognosi riservata. All’atto dell’accesso al pronto soccorso i familiari dell’uomo hanno riferito di un’aggressione da parte di una persona nota, avvenuta circa due settimane prima. Le indagini coordinate dalla Procura di Benevento hanno permesso di ricostruire i fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’ indagato, che è risultato aver aggredito violentemente la vittima utilizzando anche una mazza in ferro.