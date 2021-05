PIGNATARO MAGGIORE – E’ lutto a Pignataro Maggiore per la morte di Gemino Del Vecchio, negli anni 70 consigliere comunale per il Partito Comunista Italiano. Il sindaco Giorgio Magliocca ha espresso, in un messaggio social, il suo cordoglio e quello dell’intera amministrazione: “Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel mondo dello sport e del calcio in particolare, è stato un punto di riferimento per tanti giovani della nostra comunità.“. Tanti i messaggi di condoglianze per questa dipartita.